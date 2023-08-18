



Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом стоимостью 75 тысяч долларов

Фермер Дэвид Мазурек, житель города Гранд-Рапидс в штате Мичиган, в течение 30 лет подпирал двери ценным метеоритом. Его оценочная стоимость составляет 75 тысяч долларов.



Мазурек позвонил геологу из Центрального Мичиганского университета Моне Сирбеску, попросив проверить камень, которым 30 лет подпирали двери. В итоге геолог сразу распознала редкий метеорит.



"Это самый ценный образец, который я когда-либо держала в руках в своей жизни, как в денежном, так и в научном плане", – рассказала Сирбеску.



Железо-никелевому камню весом 10 килограммов с содержанием никеля около 12% присвоили название “Эдмор”. Метеорит достался Мазуреку при покупке фермы. По словам продавца, в 1930-х годах “он с ужасным звуком свалился на участок семейства с неба, в результате чего образовался кратер”. Отец бывшего владельца выкопал метеорит, который был еще теплым, и приспособил для простой хозяйственной цели.