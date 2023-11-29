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Американца избили в российской тюрьме
29.11.2023 23:30 Алина Груднева

Американца избили в российской тюрьме

Осужденный в России за "шпионаж" американец Пол Уилан избит в колонии строгого режима № 17 в Мордовии.

По данным российского ФСИН, он якобы поскандалил с другим заключенным на "бытовой почве".

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По словам источника, американца ударил турок из-за "политических разногласий".

"Немедленно были пресечены противоправные действия. При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области", - сообщают в ФСИН.

По словам брата американца, Пол является мишенью в тюрьме из-за своего гражданства.

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