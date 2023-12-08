



Акула убила новобрачную во время катания на паддлборде на курорте Sandals

Женщину, проводившую медовый месяц на Багамах, убила большая акула, когда она каталась на паддлборде.



44-летняя американка была в воде со своим новым мужем. Пара поженилась всего за день до этого.



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Водитель гидроцикла, находившийся в это время на пляже, рассказал, что видел, как акула утащила паддлборд под воду.



"Женщину пытались спасти, но она получила серьезные травмы правой стороны тела", - сказал сержант Дезире Фергюсон из Королевской полиции Багамских островов.

