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Акула убила новобрачную во время катания на паддлборде на курорте Sandals
08.12.2023 03:30 MIGnews.com

Акула убила новобрачную во время катания на паддлборде на курорте Sandals

Женщину, проводившую медовый месяц на Багамах, убила большая акула, когда она каталась на паддлборде.

44-летняя американка была в воде со своим новым мужем. Пара поженилась всего за день до этого.

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Водитель гидроцикла, находившийся в это время на пляже, рассказал, что видел, как акула утащила паддлборд под воду.

"Женщину пытались спасти, но она получила серьезные травмы правой стороны тела", - сказал сержант Дезире Фергюсон из Королевской полиции Багамских островов.
 

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