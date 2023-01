Айсберг размером с Лондон откололся от шельфового ледника Антарктиды

Огромный айсберг размером почти с Лондон откололся от антарктического шельфового ледника у исследовательской станции, что стало вторым подобным расколом за последние два года, сообщила в понедельник Британская антарктическая служба BAS.



BAS заявила, что образование нового айсберга в результате природного процесса, который называется “отколом” не было вызвано изменением климата, ускоряющего потерю морского льда в Арктике и некоторых частях Антарктиды.



Айсберг площадью 1550 квадратных километров отделился от шельфового ледника Брант толщиной 150 метров десять лет спустя после того, как ученые впервые заметили огромные трещины на шельфе. Подобный поразительный “откол” айсберга площадью 1270 квадратных километров произошел около года назад.



"Это событие было ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Брант", – сказал гляциолог BAS Доминик Ходжсон. "Это не связано с изменением климата".

NEW satellite image of the huge iceberg that has calved off the Brunt Ice Shelf in #Antarctica shows a clear break. Image was acquired late Monday by Suomi/NPP VIIRS satellite courtesy of @NASA pic.twitter.com/16go7kezUo