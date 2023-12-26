



700 сотрудников заболели после рождественского ужина Airbus Atlantic

Более 700 сотрудников Airbus Atlantic, предположительно, заболели после рождественского ужина, организованного компанией, сообщают органы здравоохранения Франции.



Работники аэрокосмического предприятия на западе Франции страдали от рвоты и диареи, сообщает Региональное агентство здравоохранения (ARS).

Неизвестно, что было в меню праздничного застолья, превратившегося в кошмар перед Рождеством.



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Однако компания Airbus сообщила BBC, что заболели только "около 100 человек".



В заявлении компании говорится, что она сотрудничает с ARS "для выявления причины заболевания и обеспечения того, чтобы подобное не повторилось в будущем".



Airbus Atlantic - дочерняя компания крупнейшего в мире производителя самолетов Airbus, в которой работают 15 000 человек в пяти странах.



Организация сообщила агентству AFP о начале расследования, чтобы найти источник массового пищевого отравления.

