



€50 тысяч за гнезда: В Латвии оштрафовали мужчину, уставшего от криков птиц

В Латвии приговорили к штрафу 50 тысяч евро владельца дома на морском побережье за ​​то, что он разрушил несколько гнезд защищенного вида птиц, потому что "устал от их вереска". Об этом сообщает Delfi.



Окружной суд северного приморского района Латвии Видземе признал местного жителя виновным в умышленном нанесении ущерба гнездам мартина обыкновенного в мае 2021 года. В процессе рассмотрения дела было подтверждено, что латыш, имеющий дом на побережье, с помощью SUP-доски добрался до островка, где мартины построили свои гнезда, и выбросил и разбил по меньшей мере десяток яиц – потому что птицы утомили его своими постоянными криками.



Этот вид птиц защищается законодательством, поэтому за эти действия мужчине выдвинули обвинения в причинении вреда окружающей среде.

Кроме штрафа обвиняемому присудили 140 часов общественных работ. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.