€50 тысяч за гнезда: В Латвии оштрафовали мужчину, уставшего от криков птиц
В Латвии приговорили к штрафу 50 тысяч евро владельца дома на морском побережье за то, что он разрушил несколько гнезд защищенного вида птиц, потому что "устал от их вереска". Об этом сообщает Delfi.
Окружной суд северного приморского района Латвии Видземе признал местного жителя виновным в умышленном нанесении ущерба гнездам мартина обыкновенного в мае 2021 года. В процессе рассмотрения дела было подтверждено, что латыш, имеющий дом на побережье, с помощью SUP-доски добрался до островка, где мартины построили свои гнезда, и выбросил и разбил по меньшей мере десяток яиц – потому что птицы утомили его своими постоянными криками.
Этот вид птиц защищается законодательством, поэтому за эти действия мужчине выдвинули обвинения в причинении вреда окружающей среде.
Кроме штрафа обвиняемому присудили 140 часов общественных работ. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.