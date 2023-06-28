



27-летняя девушка сорвала с себя одежду в самолете и укусила полицейского

В пятницу вечером на борту рейса LH1704 авиакомпании Lufthansa из Мюнхена в Софию произошел странный инцидент. По неустановленным причинам, молодая женщина сняла всю одежду после посадки на рейс, выполняемый самолетом Airbus A320.



На помощь была вызвана полиция, и один офицер Bundespolizei попытался накрыть ее одеялом. В ответ она укусила полицейского и отказывалась отпускать, пока ее не оттащили силой. Полицейский был доставлен на лечение и не может продолжать службу.



Женщину вытащили из самолета несколько экстренных служб. Полиция доставила пассажирку в местную больницу.



В итоге рейс вылетел с опозданием более чем на три часа… с одним пассажиром на борту меньше.