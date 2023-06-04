



150 га: В Германии бушует лесной пожар на бывшем полигоне с боеприпасами

Пожарные уже несколько дней тушат пожар, разгоревшийся в лесу под городом Ютербог в федеральной немецкой земле Бранденбург, на месте старого военного полигона. Об этом пишет Tagesschau.



Второй по степени опасности лесных пожаров действует на всей территории Бранденбурга со среды. Вечером того же дня пламя охватило лес возле Ютербога, после чего из-за сухой погоды и ветра значительно распространилось.



На воскресенье горят около 150 гектаров леса – это примерно половина берлинского парка Темпельхофер-Фельд. Пожарные не могут подобраться достаточно близко к источникам огня, поскольку территория леса загрязнена старыми боеприпасами, оставшимися от заброшенного военного полигона. Спасатели готовятся к тому, что ликвидация лесного пожара может занять еще несколько дней.



Горящая часть леса принадлежит Фонду природных ландшафтов Бранденбурга, который защищает бывшие военные полигоны с целью сохранения природы. Из около 70 пожаров, возникших в Германии в этом году, нынешний пожар возле Ютербога является самым крупным.



В связи со стихийным бедствием вице-председателем парламентской фракции Христианско-демократического союза в парламенте Бранденбурга Дэнни Айхельбаум призвал федеральное правительство ФРГ выделить больше денег на обезвреживание взрывоопасных предметов в земле.



"Только вывоз боеприпасов вокруг Ютербога будет стоить 250 миллионов евро", – заявил он.