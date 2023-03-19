



1000-летняя церковь вновь открыта в Испании из-за засухи

Церковь, построенная в 1062 году, была затоплена в 1960-х годах, когда поблизости построили плотину. Засуха понизила уровень воды в водохранилище Сау до 10% емкости, что позволило храму снова стать видимым.



Испания находится в тисках продолжительной засухи после 36 месяцев с количеством осадков ниже среднего. Некоторые районы настолько ощутима недостача воды, что власти попросили людей сократить ее потребление, а метеорологи предупреждают бьют тревогу.



Некоторые водохранилища в Каталонии, которые окружают Барселону, настолько низки, что старые конструкции, такие как мосты и церковная колокольня , оказались на поверхности, а люди запускают воздушных змеев на дне озера.



Ожидается, что этой весной погода будет суше и жарче, чем обычно, вдоль северо-восточного побережья Средиземного моря. По данным испанского метеорологического агентства AEMET, сухая погода повысит риск лесных пожаров.