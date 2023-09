World Illustration Awards: Израильские иллюстраторы получили престижную награду

Орит Бергман и Анат Варшавски, преподаватели кафедры визуальных коммуникаций иерусалимской Академии искусств и дизайна "Бецалель", заняли первое место в престижном конкурсе World Illustration Awards английской Ассоциации иллюстраторов (AOI). Работа "Что больше, желтый цвет или слон?", созданная Бергманом и Варшавским, стала победной работой среди 5 тысяч иллюстраторов, приславших свои работы со всего мира.



В детской работе, созданной для галереи Hansen House, Бергман и Варшавский создали новый, игривый язык, побуждающий зрителя к активному наблюдению с помощью разрезания и соединения плоских панелей основных цветов. На выставке можно увидеть парящего желтого монстра, которого сопровождает группа трехмерных существ, разбросанных по стенам в виде веселого парада.



Посещение выставки позволяет юным зрителям увидеть иллюстрации вне обложки книги и сосредоточиться на отношениях между персонажами, разгадать тесную связь между написанным словом и сопровождающей его иллюстрацией, переписать ее в своем воображении. Этот конкурс в различных его вариантах проводится уже 48 лет, за это время на него было выдвинуто более 5 000 иллюстраторов, из которых было выбрано 20 работ-победителей. Победившая иллюстрация в настоящее время экспонируется в Театре поездов.

