



Вслед за Франкфуртом и Мюнхеном другие города хотят отменить концерты Уотерса

Немецкий тур Роджера Уотерса может не состояться, так как несколько других городов обсуждают, следуя примеру Франкфурта и Мюнхена, и отменяют предстоящие концерты музыканта в поддержку BDS из-за его антисемитизма и поддержки России.



Следуя примеру Франкфурта, городской совет которого принял решение отменить концерт Уотерса 28 мая в конце февраля, сославшись на его давнюю поддержку BDS и статус “одного из самых известных антисемитов в мире”, советы в Мюнхене и Кельне хотят принять аналогичные меры, чтобы певец не появлялся в их городах.



В Мюнхене депутаты надеются, что смогут принять законные меры, чтобы предотвратить проведение шоу.



Широкая коалиция советников в Кельне также выступила с совместным заявлением, в котором призвала отменить шоу Уотерса 9 мая на Lanxess Arena. Аналогичные шаги предприняли местные политики в Гамбурге и Берлине.



В этом месяце еврейская община Порту, Португалия, призвала отменить две выставки Уотерса в стране, пригласив его посетить городской музей Холокоста.

“Преследование евреев на протяжении тысячелетий, основанное на идеях, религии, культуре, расе, деньгах и успехе, в современный период превратилось в ненависть к Государству Израиль”, – говорилось в заявлении общины. “Уотерс знает что он имеет большое влияние на своих поклонников и что его идеи об Израиле могут вооружить толпы, которые завтра будут стрелять”.