



Франкфурт отменил выступление Роджера Уотерса из-за его антисемитизма

Немецкий город Франкфурт отменил концерт бывшего фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его антисемитизма. Муниципальное правительство Франкфурта объявило об отмене шоу в пятничном заявлении. Уотерс должен был выступить в общественном зале Festhalle 28 мая.



Город назвал Уотерса одним из “самых широко известных антисемитов в мире”, сославшись на его поддержку антиизраильского движения BDS, антисемитские образы на его выступлениях и переговоры со СМИ террористической группы ХАМАС .



В заявлении Франкфурта отмечается, что арена содержала 3000 евреев после погрома “Хрустальной ночи” в 1938 году, прежде чем они были отправлены в концентрационные лагеря. Центральный совет евреев Германии и Франкфуртская еврейская община приветствовали это решение.



Уотерс долгое время был резким критиком Израиля и распространял антисемитские клише, в том числе теории заговора, утверждающие, что евреи тянут за ниточки власти в США и Великобритании.