



“Антисемитский” концертный тур Роджера Уотерса по Германии под угрозой

Спустя почти три недели после того, как город Франкфурт объявил об отмене предстоящего концерта бывшего фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его антисемитских и пророссийских высказываний, городской совет Мюнхена хочет сделать то же самое.



В понедельник коалиция, состоящая из центристских и левых социал-демократов, партий Volt, Pink List и Green Party, выступила с совместным призывом отменить концерт Уотерса 21 мая в мюнхенском Olympiahalle. Группа добавила, что, если контрактные обязательства сделают отмену концерта невозможной, посетителей следует приветствовать за пределами площадки с израильским и украинским флагами, а также вручать информационные листы с подробным описанием оскорбительных комментариев Уотерса.



Предложение будет обсуждаться во вторник на заседании экономического комитета Мюнхенского совета. В случае согласия мэр Мюнхена Дитер Райтер будет уполномочен отменить концерт.