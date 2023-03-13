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“Антисемитский” концертный тур Роджера Уотерса по Германии под угрозой
13.03.2023 18:46 Наталья Богинская

“Антисемитский” концертный тур Роджера Уотерса по Германии под угрозой

Спустя почти три недели после того, как город Франкфурт объявил об отмене предстоящего концерта бывшего фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его антисемитских и пророссийских высказываний, городской совет Мюнхена хочет сделать то же самое.

В понедельник коалиция, состоящая из центристских и левых социал-демократов, партий Volt, Pink List и Green Party, выступила с совместным призывом отменить концерт Уотерса 21 мая в мюнхенском Olympiahalle. Группа добавила, что, если контрактные обязательства сделают отмену концерта невозможной, посетителей следует приветствовать за пределами площадки с израильским и украинским флагами, а также вручать информационные листы с подробным описанием оскорбительных комментариев Уотерса.

Предложение будет обсуждаться во вторник на заседании экономического комитета Мюнхенского совета. В случае согласия мэр Мюнхена Дитер Райтер будет уполномочен отменить концерт.

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