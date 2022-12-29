



В Турции экранизируют еврейскую драму "Штисель" с адаптацией для мусульман

"Штисель", сериал об ортодоксальных евреях, который стал международным явлением после того, как Netflix показал его в 2018 году, получит мусульманское прочтение для турецкой аудитории, сообщают турецкие СМИ.



В Турции уже начались съемки нового шоу под названием "Омер", премьера которого ожидается в 2023 году на турецком телеканале STAR.



О сюжете сериала известно немногое. Трейлер изображает главного героя Омера, которого играет Селахаттин Пашали, стоящего у мечети и застрявшего между призывами имама с одной стороны и женщины с непокрытой головой с другой. Вероятно основная тема сериала - выбор главного героя между религиозной и светской жизнью.



Это тема не была центральной в фильме "Штисель", который дебютировал на израильском телевидении в 2014 году и получил широкую похвалу за изображение повседневной жизни персонажей из иерусалимской общины харедим.



Тем не менее, персонаж Пашали сравнивается с персонажем Михаила Алони, Акивой в "Штиселе", а персонаж имама сравнивается с патриархом семьи Штисель Шулемом.



Актрису, сыгравшую главную женскую роль в сериале, Гекче Бахадир, возможно, узнают некоторые израильские зрители: в прошлом году она снялась в популярном турецком сериале Netflix "Клуб", который рассказывает о сефардско-еврейской семье во время беспорядков 40-50-х годов прошлого века в Стамбуле.

