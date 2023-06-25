



В Тель-Авиве прошел форум свободной культуры «СловоНово»

С 12 по 15 июня на площадках тель-авивского музея АНУ работал форум свободной культуры «СловоНово». Он родился пять лет назад в черногорской Будве, став местом встречи известных писателей, поэтов, художников, музыкантов, кинематографистов общественных деятелей, находящихся в оппозиции российскому режиму.



В 2022 году организаторы впервые опробовали выездной формат: форум прошел в Тель-Авиве и полностью оправдал статус знакового культурного события. Ключевой темой программы «СловоНово» тогда стала война, развязанная Россией против украинского народа.



В этом году музей АНУ снова стал местом проведения «СловоНово». Когда тема войны из шоковой новостной повестки превратилась в трагически-повседневную, проведение форума в Израиле оказалось особенно символичным, ведь для жителей нашей страны военное противостояние, увы, почти рутина.



Программа «СловоНово»-2023 была насыщенной, яркой и многожанровой. На художественные выставки многочисленную публику привлекали имена Александра Меламида и Константина Беньковича; дискуссии с участием Михаила Ходорковского, Анны Наринской, Марата Гельмана, Хаима Бен Якова не оставили равнодушными зрителей, задававших участникам многочисленные вопросы; встречи с Владимиром Сорокиным и Дмитрием Крымовым тоже надолго останутся в памяти тех, кому повезло на них попасть – билеты разлетались в считанные часы.



Презентация книги Андрея Макаревича, показ фильма Виталия Манского, перформанс по пьесе Ивана Вырыпаева, публичные беседы с Артемием Троицким, Анатолием Белым и Кареном Шаиняном, поэтические и театральные секции – все события, встречи, разговоры были полны живого интереса к участникам форума и затронутым темам.



Значимой частью программы стала инициатива «Вам Слово»: форум предоставил возможность создателям творческих и не только проектов из разных стран провести в рамках «СловоНово» питчинг своих начинаний. Прошедшие отборочный тур участники смогли рассказать о своих задумках, услышать комментарии и практические советы авторитетных менторов. Инициатива призвана помочь начинающим бизнесменам, продюсерам, художникам, актерам, многие из которых с началом войны были вынуждены покинуть Россию, найти свое место в новых обстоятельствах.



Последний день форума «СловНово» завершился гала-концертом, который искрометно вели Михаил Шац и Лика Длугач: друг друга сменяли популярный рэгги-исполнитель Гера Моралес, рок-команда The Velvet, певица Серафима, квартет The Vocal Circle, Григорий Сандомирский с его музыкальной деконструкцией и другие артисты.



Форум «СловоНово» прошел при поддержке фонда НАДАВ.