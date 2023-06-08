



В Рязани участникам музыкального фестиваля запретили исполнять песни “иноагентов

Управление культуры администрации Рязани запретило музыкантам исполнять песни “иностранных агентов” на фестивале уличной музыки “Музыка Почтовой”. Об этом сообщают “Рязанские ведомости”.



Уличным музыкантам и любительским группам, участвующим в фестивале, запретили употреблять ненормативную лексику, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, рекламировать товары и услуги. Такое решение принял общественный совет при управлении культуры.

В сообщении говорится, что совет не рассматривал репертуар исполнителей, однако управление культуры запретило исполнять песни с “экстремистским” содержанием, а также песни авторов, “которые имеют статус иностранного агента”.



“На суд Общественного совета был вынесен вопрос о том, могут ли участники проекта исполнять песни на иностранных языках. Запрет пока посчитали неуместным”, – пишет издание.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие популярные российские музыканты выступили против войны и уехали из страны. Часть их них Минюст России объявил “иностранными агентами”. В реестр, в частности, попали Оксимирон, Noize MC, Монеточка, Андрей Макаревич и другие. В конце мая “иноагентом” объявили солиста группы “Би-2” Леву.