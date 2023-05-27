



Солиста “Би-2” в России объявили “иноагентом”

Минюст России включил в реестр “иностранных агентов” солиста группы “Би-2” Леву Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник). Об этом сообщается на сайте министерства.



Включение в реестр “иноагентов” солиста “Би-2” Минюст объяснил тем, что музыкант выступал против “специальной военной операции”, а также “негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти”.



10 мая солист “Би-2” написал в своем Intagram, что не вернется в Россию. Отвечая на комментарии подписчиков, он назвал россиян убийцами. Он также написал, что “все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость”.



Сейчас группа “Би-2” гастролирует по США. Ранее у музыкантов был запланирован концерт в Москве на 10 июня, однако сейчас на сайте группы информации о нем нет – два ближайших к 10 июня выступления, согласно расписанию, должны пройти 28 мая в Нью-Йорке и 11 июня в Ташкенте.



Весной 2022 года “Би-2” столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля группа отказались выступать в Омске на фоне баннера “Za президента”, размещенного на концертной площадке. В начале лета был опубликован список музыкантов, чьи выступления в России якобы признаны нежелательными – в этом списке фигурировали и “Би-2”.



“Би-2” – одна из самых коммерчески успешных групп на российской сцене. Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2020 году группа входила в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса.



В реестр вместе с солистом в этом распоряжении Минюста РФ также попали: