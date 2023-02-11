



В РФ хотятубрать из "Иронии судьбы" Барбару Брыльску, поддержавшую Ахеджакову

Польская актриса и звезда культового фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России. Предложение поступило после того, как 84-летнюю Ахеджакову уволили из театра "Современник". Брыльска считает, что Россия недостойна Лии Ахеджаковой и "коммунисты не дадут жизни" артистке.



"Лия, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы", – высказалась Барбара.



Своими комментариями польская актриса разозлила зампреда комитета Госдумы России по развитию гражданского общества Ольгу Занко, поэтому та предложила "стереть" лицо Барбары из известного кино. Этой идеей Ольга Занко поделилась в своем Telegram-канале. Кроме того, чиновница с помощью нейросети показала, как фильм "Ирония судьбы" может выглядеть без Брыльской, заменив главную героиню Валентиной Талызиной.



"Для актера самое страшное наказание – забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятых Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы", – резюмировала Занко.