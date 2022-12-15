



В Ивано-Франковске проходит фестиваль еврейской культуры

В Ивано-Франковске открыли двухдневный фестиваль еврейской культуры "Евреи Станиславова. Кто они?" По этому случаю подсветили синагогу. Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.



"В Ивано-Франковске стартовал фестиваль еврейской культуры "Евреи Станиславова. Кто они?" Продлится он в течение двух дней и имеет ряд интересных мероприятий. А вот начался фестиваль с открытия подсветки синагоги", - отметил Марцинкив.



По его информации, синагога засияла пока только сегодня. Уже после энергетического кризиса подсветка синагоги заработает полноценно в рамках проекта "Исследование и сохранение еврейского культурного наследия на приграничной территории".



Отмечается, что проект "Исследование и сохранение еврейского культурного наследия на приграничной территории" стартовал в июне. Его внедряют в рамках Программы трансграничного сотрудничества ЕИС Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 2014-2020, финансируемой Европейским Союзом.



15 декабря в рамках фестиваля планируют провести мастер-класс по идишу, дегустацию еврейской кухни и ярмарку в поддержку ВСУ.



