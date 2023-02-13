



В Испании обнаружена древняя синагога, превращенная в больницу, церковь и бар

Археологи, работающие на юго-западе Испании, раскопали сефардскую синагогу 14-го века, обнаружив полностью неповрежденный план этажа, включая женское отделение и ритуальные ванны.



Синагогальный комплекс в Утрере, в провинции Севилья, считается одним из крупнейших, когда-либо найденных на Пиренейском полуострове средневековья, сравнимым с историческими синагогами в Толедо, Кордове и Сеговии. Известно, что лишь считанные синагоги сохранились до наших дней после изгнания евреев из Испании в 1492 году.



На протяжении веков здание использовалось для многих целей: в качестве больницы в 17 веке, католической часовни, приюта, а совсем недавно, в 20 веке, как школа, ресторан и коктейль-бар. Но упоминание 1604 года историком по имени Родриго Каро предполагает, что когда-то это была синагога.

Раскопки подтвердили это. По словам археолога Мигеля Анхеля де Диоса синагога хорошо сохранилась. Молитвенный зал был идентифицирован, а поскольку его план не поврежден, возможно, что первоначальная площадь и форма могут быть восстановлены.



Синагога была "уникальным, необычным местом и местом сбора эмоционального и культурного наследия жителей Утреры", - заявил мэр города Хосе Мария Вильялобос во время пресс-конференции на месте раскопок во вторник. Он выразил надежду, что обнаруженный объект даст возможность местным жителям и гостям города заглянуть в еврейскую историю Утреры и сефардской диаспоры.



"До сих пор во всей Испании было только четыре подобных здания - два в Толедо, одно в Сеговии и одно в Кордове", - сказал Вильялобос. - Это впечатляющая синагога, которая была частью Утреры и частью жизни ее жителей на протяжении 700 лет. Это здание было построено в 1300-х годах и дожило до 21 века".



По его словам, еврейская община оказала "значительную поддержку" во время раскопок, которые начались в ноябре 2021 года.



Работы по восстановлению раскопанного объекта будут продолжены. Городской совет Утреры намерен вскоре открыть его для посетителей, что соответствует тенденции среди испанских городов инвестировать средства в восстановление или открытие объектов еврейского наследия для привлечения еврейских туристов, особенно из США и Израиля. (Барселона выступила с двумя подобными инициативами в прошлом году, хотя решение ее мэра на этой неделе разорвать связи с Тель-Авивом может сыграть против них).



В прошлом году Вильялобас сказал Еврейскому телеграфному агентству, что открытие синагоги "поставит наш город на карту мира, наряду с такими городами как Севилья. Это было бы мощной привлекательностью для Утреры как крупного туристического направления ".





