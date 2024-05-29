



Ури Геллер удалил из своего музея напоминания об Эрике Клэптоне

Один из самых известных в мире израильтян, иллюзионист Ури Геллер, записал гневное послание для Эрика Клэптона, который вышел на сцену с гитарой цвета палестинского флага.



Обличая и стыдя Клэптона, Геллер перед камерой убрал из своего музея памятные фото с Эриком.

Известный в мире музеевед, фокусник -

Ури Геллер выбросил всё, что связано было с Эриком Клэптоном из своего музея в Яффо.

Ури Геллер: Концерт в поддержку палестины, гитара с символами флага палестины, любовь к путину, поддержка войны в украине...

Пошёл на куй, Эрик! 🖕 pic.twitter.com/5h25wdGnnK — David Ilnitsky (@DavidIlnitsky) May 28, 2024

Для тех, кто не знает, Ури Геллер проживает в Израиле, и у него есть свой дом-музей в Яффо, бок о бок с музеем Иланы Гур.