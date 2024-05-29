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Ури Геллер удалил из своего музея напоминания об Эрике Клэптоне
29.05.2024 15:13 MIGnews.com

Ури Геллер удалил из своего музея напоминания об Эрике Клэптоне

Один из самых известных в мире израильтян, иллюзионист Ури Геллер, записал гневное послание для Эрика Клэптона, который вышел на сцену с гитарой цвета палестинского флага.

Обличая и стыдя Клэптона, Геллер перед камерой убрал из своего музея памятные фото с Эриком.


Для тех, кто не знает, Ури Геллер проживает в Израиле, и у него есть свой дом-музей в Яффо, бок о бок с музеем Иланы Гур.


 

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