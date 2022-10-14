



Умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

Скончался знаменитый британский актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в "Гарри Поттере".

По данным The Guardian, об этом стало известно 14 октября.

Колтрейн умер на 73-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

В 2019 году он уже был прикован к инвалидной коляске из-за сильных болей, связанных с остеоартритом.

Кроме "Гарри Поттера, его многие знают по сериалу "Метод Крекера", фильмам "Монашки в бегах" и "Приключения Десперо", "Громобой", "Двенадцать друзей Оушена" и другие.