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Умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
14.10.2022 20:14 Алина Груднева

Умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

Скончался знаменитый британский актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в "Гарри Поттере".

 
По данным The Guardian, об этом стало известно 14 октября.
 
Колтрейн умер на 73-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.
 
В 2019 году он уже был прикован к инвалидной коляске из-за сильных болей, связанных с остеоартритом.
 
Кроме "Гарри Поттера, его многие знают по сериалу "Метод Крекера", фильмам "Монашки в бегах" и "Приключения Десперо", "Громобой", "Двенадцать друзей Оушена" и другие.

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