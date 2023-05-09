



Скрипачка Линдси Стирлинг приедет в Израиль с гастролями

Популярная американская скрипачка Линдси Стирлинг этим летом впервые выступит в Израиле в рамках своего международного гастрольного турне.



Ожидается, что она выступит в концертном зале "Гейхал ха-Тарбут" в Тель-Авиве 14 июля.



Также в рамках трехмесячного мирового турне скрипачка посетит Пуэрто-Рико и Польшу.



I would love to come to Israel! — Lindsey Stirling (@LindseyStirling) February 22, 2017

Стирлинг набрала более трех миллиардов просмотров на YouTube, три миллиона подписчиков на TikTok. В 2015 году Forbes поставил ее на четвертое место среди самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире.