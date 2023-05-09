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Скрипачка Линдси Стирлинг приедет в Израиль с гастролями | Фото: twitter.com/LindseyStirling
09.05.2023 20:55 Алина Груднева

Скрипачка Линдси Стирлинг приедет в Израиль с гастролями

Популярная американская скрипачка Линдси Стирлинг этим летом впервые выступит в Израиле в рамках своего международного гастрольного турне.

Ожидается, что она выступит в концертном зале "Гейхал ха-Тарбут" в Тель-Авиве 14 июля.

Также в рамках трехмесячного мирового турне скрипачка посетит Пуэрто-Рико и Польшу.
 

Стирлинг набрала более трех миллиардов просмотров на YouTube, три миллиона подписчиков на TikTok. В 2015 году Forbes поставил ее на четвертое место среди самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире.


 

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