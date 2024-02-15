Россия собирается продать украденные у Украины картины
Россия планирует выставить на аукцион картину Айвазовского "Лунная ночь". Эта картина была среди 52 полотен, незаконно передаваемых в Симферопольский художественный музей в Крыму.
В 2017 году картины были объявлены в международный розыск.
Таким образом, РФ открыто пренебрегает Международным правом, в соответствии с которым и согласно Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года вывоз культурных ценностей и передача права собственности запрещена.
Росія планує виставити на аукціон картину Айвазовського «Місячна ніч». Ця картина була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму. У 2017 році @INTERPOL_HQ, за поданням @Crimea_Prok, оголосив картини у міжнародний розшук. Таким чином РФ… pic.twitter.com/i7KWrlVImS— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) February 13, 2024