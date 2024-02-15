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Россия собирается продать украденные у Украины картины
15.02.2024 05:30 Катя Шульц

Россия собирается продать украденные у Украины картины

Россия планирует выставить на аукцион картину Айвазовского "Лунная ночь". Эта картина была среди 52 полотен, незаконно передаваемых в Симферопольский художественный музей в Крыму. 

В 2017 году картины были объявлены в международный розыск.

Таким образом, РФ открыто пренебрегает Международным правом, в соответствии с которым и согласно Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года вывоз  культурных ценностей и передача права собственности запрещена.




 

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