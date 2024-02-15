



Россия собирается продать украденные у Украины картины

Россия планирует выставить на аукцион картину Айвазовского "Лунная ночь". Эта картина была среди 52 полотен, незаконно передаваемых в Симферопольский художественный музей в Крыму.



В 2017 году картины были объявлены в международный розыск.



Таким образом, РФ открыто пренебрегает Международным правом, в соответствии с которым и согласно Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года вывоз культурных ценностей и передача права собственности запрещена.