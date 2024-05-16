



Король Байхрена призвал к созыву мирного саммита по Ближнему Востоку

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа призвал провести международный мирный саммит по Ближнему Востоку.



Соответствующее заявление он сделал на открытии саммита Лиги арабских государств в его стране.



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"Мы призываем к созыву международной конференции по Ближнему Востоку, а также поддерживаем полное признание Государства Палестина и принятие его в члены Организации Объединенных Наций", - сказал король Халифа.



Ожидается, что на саммите в Бахрейне будет озвучен призыв к арабским странам "развернуть международные миротворческие силы" в Газе до реализации решения о создании двух государств.