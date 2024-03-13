



Реабилитированная Лолита пожаловалась, что работает за еду

Реабилитированная после "голой вечеринки" певица Лолита пожаловалась, что последние месяцы для нее были нелегкими.



Об этом она сообщила на пресс-завтраке премии "Муз-ТВ", где будет ведущей.



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Лолита, оставшаяся на какое-то время практически безработной, пожаловалась, что ей приходилось работать в буквальном смысле за еду. Также она призналась, что очень боится доносов, которые в последнее время стали весьма популярными в РФ.



Относительно ее возвращения в свет, певица пообещала, что будет "скромной и скучной".



"Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна, как и требует премия. Потому что хоть один человек 60 лет должен соответствовать тому, что называется "трендом за 60". Лавочка, скамеечка, платочек на голове, абсолютная девственность в мозгах - это я. Вообще не знаю реально ли я стану ведущей. Не получится ли так, что кто-нибудь напишет письмо и скажет: "Уберите бабушку со сцены". Это меня не обидит, потому что я настолько восторгаюсь каналом МУЗ ТВ, что согласна быть зрителем на своей лавочке у себя дома", - отшутилась Лолита.



