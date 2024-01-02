



Президент Гарварда все же ушла в отставку

Президент Гарвардского университета Клодин Гей спустя время после скандального выступления в Конгрессе по поводу антисемитизма все же подала в отставку.



"С тяжелым сердцем, но с глубокой любовью к Гарварду я пишу, чтобы сообщить, что ухожу с поста президента. К этому решению я пришла нелегко", - сказала она.



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По словам Гей, она провела консультации с членами совета, после чего стало ясно, что ее отставка необходима для того, чтобы сообщество могло справиться с этим чрезвычайно сложным моментом, сосредоточив внимание на учреждении.



Напомним, что после противоречивых показаний по поводу антисемитизма она столкнулась с обвинениями в плагиате.