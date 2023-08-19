



“Патриоты”: На Бродвее покажут пьесу о Путине и Березовском

Продюсер Соня Фридман назвала постановку Питера Моргана “Патриоты” мощной и интригующей политической пьесой, “которая одновременно невероятно своевременна и актуальна”.



Сюжет строится вокруг жизни российского миллиардера-бизнесмена Бориса Березовского в период распада СССР и возвышения российских олигархов. По словам источника, ходят слухи о том, что стриминговый сервис Netflix собирается превратить произведение Моргана в 6-серийную драму.



Премьеру “Патриотов” можно было увидеть на сцене лондонского театра «Алмейда» в июле 2022 года. Режиссером выступил создатель сериала “Корона” британский драматург Питер Морган. Роль Березовского сыграл актер Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света»), Путиным стал Уилл Кин («Корона»).



Постановщик, чья пьеса окупилась всего за 12 недель в театре, отказался говорить о будущем “Патриотов”. Предполагается, что это связано с поддержкой Морганом его бастующих коллег в США, которым власти запретили рекламировать свои проекты до окончания забастовки.