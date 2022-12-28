



Оскар-2023: short-лист претендентов на премию

Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила short-лист претендентов на 95-ю премию "Оскар" в десяти категориях. Полный список номинантов будет опубликован 24 января информирует The Hollywood Reporter.



В список возможных номинантов на премию в категории "Лучший документальный фильм" попал совместный фильм Украины, Дании, Швеции и Финляндии – "Дом из осколков".



В этом году требованиям премии "Оскар" отвечали 144 документальных полнометражных фильма, 15 из которых вошли в шорт-лист.



Среди них – “Все дышащее”, “Вся красота и кровопролитие”, “Дети тумана”, “Навальный” и другие.



Среди 200 короткометражных документальных фильмов, отвечающих требованиям, в шорт-лист попали 15, а также 15 анимационных короткометражных фильмов, 81 короткометражка отвечала требованиям.



В short-лист претендентов в категории "Лучший иностранный фильм" вошли 15 фильмов, в частности – "Близко", Бельгия; "Решение оставить", Южная Корея; "Бардо", Мексика; "Тихо на западном фронте", Германия и другие.



Также киноакадемия представила претендентов в таких категориях: "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучший грим и прически", "Лучшая песня", "Лучшая музыка" и "Лучшие визуальные эффекты".



Голосование за номинантов длится с 12 по 17 января, они будут объявлены 24 января. 95-я церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 12 марта 2023 года.



В длинный список претендентов на премию "Оскар" 2023 года в том числе вошла украинская драма "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач.