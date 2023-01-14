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Объявлена причина смерти Инны Чуриковой
14.01.2023 15:06 Аркадий Бочаровский

Объявлена причина смерти Инны Чуриковой


Стало известно, от чего умерла актриса Инна Чурикова. Источник ФАН назвал причину ухода артистки из жизни.

Звезда отечественного кино скончалась в реанимации Боткинской больницы в Москве. После падения на сцене она лежала в другой клинике, но там у Чуриковой обнаружили множественные кисты в головном мозге. После этого актрису перевели в Боткинскую больницу.

Артистка падала из-за нарушения работы вестибулярного аппарата. Однако оперировать Чурикову было нельзя, поскольку новообразования увеличивались, а сердце бы не выдержало.

В больнице уже готовились к уходу 79-летней актрисы. Официальной причиной ее смерти назвали остановку сердца.

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