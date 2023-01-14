



Объявлена причина смерти Инны Чуриковой



Стало известно, от чего умерла актриса Инна Чурикова. Источник ФАН назвал причину ухода артистки из жизни.



Звезда отечественного кино скончалась в реанимации Боткинской больницы в Москве. После падения на сцене она лежала в другой клинике, но там у Чуриковой обнаружили множественные кисты в головном мозге. После этого актрису перевели в Боткинскую больницу.



Артистка падала из-за нарушения работы вестибулярного аппарата. Однако оперировать Чурикову было нельзя, поскольку новообразования увеличивались, а сердце бы не выдержало.



В больнице уже готовились к уходу 79-летней актрисы. Официальной причиной ее смерти назвали остановку сердца.