



Ногу свело!

Единственный концерт в прошлом году группы «Ногу Свело!» в Израиле прошел не просто удачно, а с успехом, который стоило обязательно повторить. И уже осенью команда приедет в Израиль с двумя грандиозными шоу.



Фото: Елена Дейно



Когда стало известно, что группа «Ногу Свело!» снова приезжает в Израиль, билеты стали разлетаться мгновенно. Дело в том, что в прошлом году на единственный концерт легендарной команды в Тель-Авиве попали далеко не все желающие.



В этом году в рамках мирового антивоенного тура целых два концерта запланированы в Израиле: 26 октября в Хайфе и 27 октября в Тель-Авиве.



Что ждет израильских зрителей? На этот вопрос есть ответ у всех, кто знаком с этой командой и следит за ее творчеством. Как говорит Макс Покровский: «Музыка сама выбирает тех, к кому она приходит. К нам она тоже иногда наведывается». За последнее время Максимом Покровским, бессменным лидером, вокалистом и автором практически всех песен группы, написано так много нового материала, что его может хватить на отдельный концерт.



Фото: Ксения Павлова (сентябрь 2019)



В основном это антивоенные песни, созданные после начала военного вторжения России в Украину. В прошлом году все эти, а также старые и горячо любимые публикой хиты, зал пел хором вместе с группой, буквально подхватывая каждый куплет. В этом году новых песен стало еще больше, но это не значит, что мы не услышим «Хару Мамбуру», «В темноте», «Наши юные смешные голоса» и другие. По словам Покровского, концертная программа – это единое целое с очень важными связками – не только музыкальными, но и тематическими: «Концерт длинный, потому что оттуда ничего не выкинешь. Но это не концерт-проповедь. Те, кто хочет валять дурака, беситься и плясать, и те, кто ждет старых хитов “Ногу свело” – они разочарованы не будут».



Помимо этого, у тура есть еще одна интересная смысловая нагрузка – «Ногу Свело!» в этом году исполнилось 35 лет. В далеком 1988 году в помещении АвтоДорМехБазы в Москве начали писать песни и репетировать несколько молодых людей под предводительством Максима Покровского. За долгую жизнь группы состав менялся не раз, кроме бессменного лидерства Макса, человека с неукротимой энергией и неиссякаемым талантом, ведущего команду через годы и даже расстояния. Современный состав группы раскидан по разным странам. Максим с семьей живет в США, американский дивизион группы "Ногу свело!" базируется в Нью-Йорке, за исключением саксофонистки Оли, которая живет в Европе, и менеджера и сына Максима Покровского Ильи, который тоже живет в Европе. Поэтому в тур группа собирается с разных концов света, и в Израиль тоже приедет в своем международном составе.



Билеты на концерты «Ногу Свело!» 26.10.23 в Хайфе и 27.10.23 в Тель-Авиве:



https://eventbuzz.co.il/lp/event/nogushaifa23



https://eventbuzz.co.il/lp/event/nogusvelo23t



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