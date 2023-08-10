



Ноа Кирел даст сольный концерт в легендарном “Мэдисон Сквер Гарден”

Израильская певица Ноа Кирел, которая только завершила громкое выступление на Евровидении 2023 в Ливерпуле, теперь отметит еще одну важную веху в своей карьере выступлением в легендарном “Мэдисон Сквер Гарден” (MSG) в Нью-Йорке.



Как сообщает местная пресса, 22-летняя Кирел проведет сольный концерт на стадионе 30 июня 2024 года, и станет второй израильтянкой, представившей шоу в MSG. За несколько месяцев до Ноа, 3 сентября, на стадионе выступит популярный израильский артист Ишай Рибо, известный своими песнями с религиозным оттенком.



Для Кирел выступление перед аудиторией в 20 000 человек не будет в новинку – юная певица уже выступала перед тысячами своих поклонников в конце 2022 года в парке Яркон, в самом сердце Тель-Авива.