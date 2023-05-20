



Нина Шацкая: «Стихи и музыку я, как и любовь, выбираю с первого взгляда»

В Израиле начинаются гастроли «дивы городского романса», знаменитой певицы Нины Шацкой в сопровождении виртуозных музыкантов. Перед началом концертов Нина рассказала о своей любви к романсу и о том, что ждет зрителей в мае-июне.



Как в жизни современной певицы может вдруг как один из основных жанров возникнуть романс?



Конечно, когда я начинала, ни о каких романсах я не помышляла, мне виделась, как и большинству молодых и амбициозных артисток, карьера исполнительницы популярной музыки. Но в процессе становления я поняла, что для меня важно слово, смысл, и ровно в этот момент судьба свела меня с замечательным композитором, израильтянкой Златой Раздолиной. Тогда я была девочкой, только-только закончившей университет в Ленинграде, и занималась вокалом у педагога, у которого Злата работала концертмейстером. Она показала мне тогда свои романсы на стихи поэтов серебряного века, которых у нее тогда уже было много. В том числе она показала мне и несколько романсов на стихи Ахматовой. Я фаталистка, и совершенно уверена, что наши судьбы предначертаны, и мы можем только выбирать небольшие варианты, как в тестах. Но в принципе, нам все предначертано свыше. И в этот момент, когда мы со Златой встретились, моя дорога уже была ахматовскими стихами вымощена. Потом мы на много лет потерялись, но я не могла оставить мысль, что хочу и должна петь эти песни, и в результате наше совместное творчество сложилось. Ахматовская поэзия – это космическая поэзия. Она дает возможность прикоснуться к интеллектуальной оболочке нашей планеты. Я делала попытки уйти от романса в поп-музыку, в джаз, но все время возвращалась к простому городскому романсу.



В вашем репертуаре, помимо романсов, все равно есть и джаз, и другая музыка.



Даже Градский, с которым я очень много общалась, говорил мне, что нужно определиться, нельзя так смешивать стили. хотя жанр кроссовер существует очень давно. В России же такой перекресток жанров, когда я начинала, был не очень принят, и первый мой большой концерт в 2002 году назывался «От романса до джаза». И я бесконечно слышала, что так нельзя.



Это такой авантюризм – все равно попытаться, и все-таки объединить разные жанры?



Мой папа, который был не только отцом, но и моим учителем и другом, часто буквально взрывался от того, что я не делала, как он говорил. Он говорил: «Какая ты упертая!» А потом остывал и говорил, что если бы такой не была, то ничего бы не добилась.



Выбор романса для исполнения – как он происходит?



Только с первого взгляда, как и все в моей жизни. Я влюблялась всегда с первого взгляда, своих людей определяла с первого взгляда и музыку и стихи тоже с первого взгляда выбираю.



Мы говорили о кроссжанровости. Романс можно исполнять по-своему, но насколько надо сохранять правил жанра. Где эта грань?



Не уверена, что эта грань существует. Здесь я бы говорила о единственной оценочной норме – исполнительской культуре. Культуре пения, культуре слова, культуре речи. И здесь все близкие по духу жанры: русский романс, джазовая баллада, французский шансон, очень близко перекликаются, совершенно друг другу не мешая. Просто должен быть класс, порода. Единственный критерий – должно случиться волшебство.



Что ждет зрителей в программе «Весна романса» в Израиле?



Мне всегда хочется показать что-то новое. Но мне важно, чтобы все мои зрители разных возрастов услышали в концерте то, что даст им эмоции, всколыхнет самые яркие воспоминания, может быть, и из их молодости. Поэтому будет достаточное количество песен из советского ретро, будет небольшой блок на идиш – песни, которые мне еще моя бабушка переводила, будут старинные романсы. Будет очень красивая программа, которую также украсят два прекрасных романса, которые мне недавно подарил израильский автор Владимир Шкляр. Один из них на музыку Александра Журбина называется: «Я беру всю вину на себя» и второй – на музыку Виктора Чайки. Так что в Израиле зрителей ждут сразу две премьеры.



Билеты на концерты Нины Шацкой, которые пройдут с 21 мая по 5 июня по всему Израилю, можно купить здесь: https://biletru.co.il/events/nina-shatskaya-v-izraile/



И на https://showman.co.il/e/nina-shatskaya-v-izraile/



*на правах рекламы

