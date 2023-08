На дне высохшего озера в Неваде проходит знаменитый фестиваль Burning Man. Видео

C 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада в очередной раз проходит легендарный фестиваль Burning Man. Зародившееся в 1986 году в Сан-Франциско мероприятие имеет анархистские и контркультурные корни.



В отличие от обычного фестиваля, участники сами строят все его объекты, превращая дно высохшего озера в мегаполис под названием Black Rock City. Они создают здесь собственную инфраструктуру и сами придумывают для себя развлечения вместо выступлений популярных музыкальных хедлайнеров, делают фантастические костюмы и инсталляции.



Радикальная этика Burning Man также предполагает, что на территории мероприятия запрещено торговать и рекламировать товары. Также каждый обязан полностью очистить площадку от следов своего пребывания. Кульминацией мероприятия становится сожжение огромной деревянной фигуры человека.

A night view of Burning Man at Black Rock City in Nevada. pic.twitter.com/HPHGxwbiAl