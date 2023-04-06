



На Аллее славы в Голливуде установили звезды исчезающим животным Украины. Фото

На Аллее славы в Голливуде установили звезды, посвященные животным в Украине, которые находятся на грани исчезновения. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.



Таким образом активисты UAnimals в рамках международной кампании #StopEcocideUkraine напомнили миру, что из-за войны России в Украине могут навсегда исчезнуть степной орел, бурый медведь, евроазиатская рысь, черный аист и сипуха.



"Звезды с названиями видов этих животных активисты UAnimals временно разместили у звезд Тома Круза, Фрэнка Синатры, Арнольда Шварценеггера и других выдающихся людей, удостоенных Аллеи славы за вклад в искусство и индустрию развлечений", - сказано в сообщении.



Отмечается, что из-за российской агрессии под угрозой исчезновения в Украине оказались более 80 видов животных.



"20% природоохранных территорий, 10 национальных природных парков, 8 заповедников и 2 биосферных заповедника оккупированы, в некоторых из них россияне позволяют охотиться и отстреливать диких животных охраной", - добавили в МИД.

