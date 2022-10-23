



Михаил Шац и его «Новый стендап»

«Стендап — это исповедь, в которой ты рефлексируешь на окружающую действительность» – говорит Михаил Шац, готовый в ноябре представить на израильской сцене свою новую программу «Новый стендап».



Если начать описывать творческий путь Михаила Шаца, получится дорога от врача, дипломированного анестезиолога-реаниматолога, до стендап-комика. Между этими двумя точками уместилась огромная жизнь на сцене и телевидении.



Как и у многих комиков, у Михаила Шаца все началось с КВН. Затем были «ОСП студия», «33 квадратных метра», «Назло рекордам», «Хорошие шутки», «Слава Богу ты пришёл», «Дело было вечером», множество проектов, в которых Михаил выступал автором или продюсером, озвученные им анимационные фильмы и многое другое.



А потом с Шацем случился стендап. Как он говорит сам о себе: «Я занял свою нишу – самого возрастного комика». Стиль юмора Михаила Шаца складывался годами, и сегодня его интеллектуальные и тонкие шутки и манера описывать свою жизнь и мир вокруг привлекают зрителей самого разного возраста. Часто на его выступления приходят родители с детьми, которые знакомы с творчеством Михаила не только по его телевизионной деятельности, но и по подкасту в YouTube «Папа, закрой дверь!», который он ведет вместе с дочкой Соней.



Вот что Шац говорит о своей программе: «Программа абсолютно новая, и ее суть – о последних шести месяцах моей жизни. Она про Израиль, хотя, конечно, в ней есть отсылки к моей жизни в России, почему я оттуда уехал, и так далее. Но в основе своей это мои впечатления о том, каким я вижу Израиль. Это для меня, еврея с 57-летним стажем, самое смешное – ощутить себя вдруг новым, оле хадаш. Собственно, это и есть суть программы. Мой стендап это не всегда только монолог. Я, конечно, говорю со зрителями, особенно с теми, кто хочет говорить со мной, и в этом смысле, конечно, часть программы будет интерактивной – общение с теми, кто придет на мое выступление».



Новый стендап Михаила Шаца можно увидеть 11 ноября в Ашдоде, 17 ноября в Тель-Авиве и 24 ноября в Нетании.



Билеты: https://biletru.co.il/events/mihail-shats-noviy-standup/



На правах рекламы