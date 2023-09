Легенды The Rolling Stones впервые за 18 лет порадуют новым альбомом

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones, основанная в далеком 1962 году, анонсировала выпуск первого за 18 лет нового альбома.



Долгожданная пластинка, получившая название Hackney Diamonds, выйдет 20 октября.



"Совершенно новый студийный альбом! Оформите предзаказ прямо сейчас и слушайте Angry", - сказано в свежем анонсе.



Как стало известно в феврале 2023 года, в альбоме появится бывший участник легендарных The Beatles Пол Маккартни.

*HACKNEY DIAMONDS*

The brand new studio album!

