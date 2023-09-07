Легенды The Rolling Stones впервые за 18 лет порадуют новым альбомом
Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones, основанная в далеком 1962 году, анонсировала выпуск первого за 18 лет нового альбома.
Долгожданная пластинка, получившая название Hackney Diamonds, выйдет 20 октября.
"Совершенно новый студийный альбом! Оформите предзаказ прямо сейчас и слушайте Angry", - сказано в свежем анонсе.
Как стало известно в феврале 2023 года, в альбоме появится бывший участник легендарных The Beatles Пол Маккартни.
*HACKNEY DIAMONDS*— The Rolling Stones (@RollingStones) September 6, 2023
The brand new studio album!
Yours October 20th. Pre-order now & listen to ANGRYhttps://t.co/vaMZOCL0M5#therollingstones #hackneydiamonds pic.twitter.com/OGVEkreCnj