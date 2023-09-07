Новости » Культура
Легенды The Rolling Stones впервые за 18 лет порадуют новым альбомом
07.09.2023 00:16 Алина Груднева

Легенды The Rolling Stones впервые за 18 лет порадуют новым альбомом

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones, основанная в далеком 1962 году, анонсировала выпуск первого за 18 лет нового альбома.

Долгожданная пластинка, получившая название Hackney Diamonds, выйдет 20 октября.

"Совершенно новый студийный альбом! Оформите предзаказ прямо сейчас и слушайте Angry", - сказано в свежем анонсе.

Как стало известно в феврале 2023 года, в альбоме появится бывший участник легендарных The Beatles Пол Маккартни.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы