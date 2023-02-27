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Легендарная американская рок-группа Guns N' Roses начинает мировой тур в Израиле
27.02.2023 08:38 Mignews

Легендарная американская рок-группа Guns N' Roses начинает мировой тур в Израиле

Легендарная американская рок-группа Guns N' Roses приняла решение начать свой новое большое музыкальное путешествие по миру на Святой земле: единственный израильский концерт одной из самых востребованных рок-команд в мире состоится 5 июня 2023, в тель-авивском парке Яркон.

И хотя, как заявлено, мировое турне Guns N' Roses пройдет по Ближнему Востоку, Европе и Северной Америке, Тель-Авив станет единственной ближневосточной точкой на его карте. 

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