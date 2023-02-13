



Лайма Вайкуле: "Главное – это любовь к профессии"

В феврале с гастрольным туром в Израиль приезжает великая и неподражаемая Лайма Вайкуле. В преддверии концертов Лайма рассказала о том, что главное в партнере на сцене, какую музыку она любит слушать, кто шьет ее костюмы, и что ждет зрителей на предстоящих шоу.



Лайма, ваши песни знают все, а какую музыку вы слушаете сами для удовольствия? Кто из современных музыкантов и исполнителей занимает место в вашем плейлисте?



Для меня главное, чтобы музыка была чувственной. Поэтому до сих пор в моем плейлисте Стинг, Шадэ, Эми Вайнхаус. Из более танцевальных исполнителей, конечно, Бруно Марс. Это моя любимая музыка.



Какая "химия" должна случиться у вас с песней, чтобы вам захотелось ее исполнить?



Когда я получаю какую-то песню, иногда бывает так, что текст превосходный, а мелодия могла бы быть лучше. Или наоборот. Тогда начинаешь работать над мелодией или над текстом соответственно. Гениально, конечно, когда складываются сразу вместе и хорошая музыка, и хороший текст. Потом к процессу подключается аранжировщик, который создает уже окончательный вариант песни. От аранжировки очень много зависит. Например, в Америке композитор и аранжировщик получают одинаковые авторские.



Как образовался ваш нынешний коллектив? В том числе сценическое партнерство с Джеем Стивером?



Обычно я музыкантов подбираю по рекомендациям. Потом делаю что-то типа джем-сейшена и играю с ними песни из своего и мирового репертуара. И в процессе уже становится понятно, с кем имеешь дело – какой уровень у музыкантов, какое образование, и самое главное – человеческие качества. Очень важно, чтобы совпадало и отношение к жизни, и вкус в музыке – это одинаково важно. Должно быть комфортно и музыкантам, и мне.

Джей Стивер – большая звезда в Латвии. Он мастерски владеет вокальной техникой. Этим он мне изначально и приглянулся. На самом деле он написал около тысячи песен, издал 10 альбомов, он замечательный певец и продюсер, который продюсировал на определенном этапе и меня. Так получилось, что мы с ним на многих фестивалях пели дуэты, и это было так прекрасно, что я захотела это удовольствие продлить, и стала приглашать его на свои сольные концерты. У нас уже есть свой специальный репертуар, состоящий из песен на разных языках.



Что для вас главное в партнере на сцене? С кем из партнеров по дуэтам было интереснее всего?



Наверное, самое главное – партнеры на сцене должны быть внимательными друг к другу. Должны друг друга чувствовать, любить, уважать. Ни в коем случае не конкурировать. Меня всегда радует успех моих друзей и коллег. Именно такое отношение должно быть на сцене, плюс должны совпадать голоса, и так далее.

Самое легкое и самое интересное выступление для меня было с ансамблем «Кукушечка». Это ансамбль детей от трех до десяти лет, который создал Раймонд Паулс, и с которым я работала много лет назад. Там был певец Гунар Калныньш. Ему тогда было 4 года, и мы с ним вместе выходили на сцену. Я никогда не забуду тот первый концерт – я так волновалась за малыша, что периодически забывала текст. А на следующий день мы вышли вместе в концерте, и он спел и свой текст, и мой, чем довел меня до слез – настоящий суперпрофи. Я смеялась и плакала, потому что это было невероятное выступление такого маленького человека такого огромного профессионализма. Ну и, конечно, сам Раймонд Паулс – маэстро, всегда молниеносно реагирующий, что важно, потому как я все время импровизирую на сцене. Могу подсесть к нему, могу лечь на рояль или начать что-то ему говорить – он всегда на это моментально реагирует.



Что помогает вам быть в такой отличной форме и выступать по всему миру с большими концертами?



Я думаю, что самое главное – это любовь к профессии.



У вас потрясающий сценический образ. Кто придумывает костюмы для ваших концертов?



Я сама формирую свой сценический образ, используя костюмы лучших мировых дизайнеров. Меняю, перешиваю, иногда монтирую одного дизайнера с другим. Мне интересно творчески подходить к костюмам. Те именитые дизайнеры, наверное, меня не похвалили бы за это (смеется).



Что ждет израильскую публику на трех концертах в феврале?



На сцене вы увидите большой оркестр – 10 прекрасных, суперпрофессиональных музыкантов, среди которых есть те, кто играл с лондонским симфоническим оркестром, и те, у кого ролики набирают десятки миллионов просмотров в YouTube. Вот такие у меня музыканты. Если не верите, посмотрите, кто такая Лаура Лаце – наша бас-гитаристка. Также на сцену выйдет настоящая жемчужина моих концертов – киевский балет Freedom, на мой взгляд лучший коллектив, который я вообще видела в своей жизни в этом жанре.

Ну и конечно, Джей Стивер, наша звезда, певец, композитор, продюсер, поэт. Приходите, я уверена, вам понравится.



23 февраля - Тель-Авив

24 февраля - Хайфа

25 февраля - Ашдод



Билеты на: https://biletru.co.il/events/randevu-s-laymoy-vaykule-v-izraile/



Предоставлено Bard PRoductions



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