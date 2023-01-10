



Кристофер Ли вдохновил Николаса Кейджа в создании образа Дракулы

59-летний актер исполнил роль культового вампира в фильме Universal “Ренфилд”, в котором Николас Холт играет преданного слугу Дракулы.



“Мне очень помогли. В этом фильме было много супер талантливых людей, которые помогли мне создать эффектный образ”, – признается актер. “Мы хотели отдать дань уважения Кристоферу Ли. Мне очень нравится Кристофер Ли в роли Дракулы, и его великолепная прическа в стиле шестидесятых”.



Кейдж считает, что он не слишком активно участвует в фильме, и хотя у него “не было времени” слишком глубоко погрузиться в “пафос Дракулы”, артист все же надеется оставить свой след в истории.



“Во-первых, я не знаю, как можно сказать “нет” Дракуле, но это фильм Ника Холта о Ренфилде. У меня было достаточно экранного времени, чтобы попытаться разработать стиль поп-арта для персонажа, который, я надеюсь, займет достойное место среди других исполнителей этого легендарного персонажа”.