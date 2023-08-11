Кристина Агилера в Израиле: первый концерт собрал 14 тысяч поклонников
Поп-звезда Кристина Агилера, певица, удостоенная премии "Грэмми", поразила тысячи израильских поклонников своим первым концертом в Ришон-ле-Ционе в четверг вечером.
Агилера, выступавшая ранее на этой неделе в Турции и в субботу в Дании, рассказала публике, что она повредила колено незадолго до отъезда в тур, но была полна решимости приехать, даже если не сможет двигаться на сцене, как обычно.
42-летняя певица продемонстрировала поклонникам мощный вокал. Большинство зрителей подпевали, когда она исполняла свой первый хит "Genie in a Bottle", который вышел еще в 1999 году.
Певица пригласила на сцену специального гостя для исполнения дуэтом своей мощной баллады "Hurt" — местную поп-звезду Иден Бен Закен, которая десять лет назад исполнила эту песню на прослушивании для популярного израильского телешоу "Х-Фактор", начав свою карьеру.
Поп-звезда приземлилась в Израиле в среду и, как ожидается, проведет выходные в туре по стране, включая концерты в Иерусалиме и на Мертвом море, прежде чем покинуть Израиль в субботу.