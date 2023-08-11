



Кристина Агилера в Израиле: первый концерт собрал 14 тысяч поклонников

Поп-звезда Кристина Агилера, певица, удостоенная премии "Грэмми", поразила тысячи израильских поклонников своим первым концертом в Ришон-ле-Ционе в четверг вечером.

יצאה מהבקבוק: כריסטינה אגילרה לראשונה בישראל, עכשיו מול 14 אלף צופים בלייב פארק ראשל'צ pic.twitter.com/mcUEQdiuqd — הקופסה (@Hakufsah) August 10, 2023

VIDEO: Christina Aguilera geeft 'Beautiful'-show tijdens allereerste Israël-concert.

Popster bewijst dat ze nog steeds de zang heeft terwijl ze 14.000 concertgangers in Rishon Lezion versteld doet staan ​​met een krachtig optreden, waaronder een duet met de lokale superster Eden… pic.twitter.com/hJPUhV5UF1 — Joop Soesan 🇮🇱🇳🇱 (@JoopSoesan) August 11, 2023

🎥| Christina Aguilera performing "Tell Me" at Live Park in Israel tonight! pic.twitter.com/779kxhzBac — 𝕏tina  Daily (@XtinaDaiIy) August 11, 2023

CHRISTINA AGUILERA PERFORMS “HURT” FOR THE FIRST TIME IN ALMOST 16 YEARS!!!! pic.twitter.com/5VCLCpD4l5 — XtinaLoverr™️ (@XtinaLoverr) August 10, 2023

Агилера, выступавшая ранее на этой неделе в Турции и в субботу в Дании, рассказала публике, что она повредила колено незадолго до отъезда в тур, но была полна решимости приехать, даже если не сможет двигаться на сцене, как обычно.42-летняя певица продемонстрировала поклонникам мощный вокал. Большинство зрителей подпевали, когда она исполняла свой первый хит "Genie in a Bottle", который вышел еще в 1999 году.Певица пригласила на сцену специального гостя для исполнения дуэтом своей мощной баллады "Hurt" — местную поп-звезду Иден Бен Закен, которая десять лет назад исполнила эту песню на прослушивании для популярного израильского телешоу "Х-Фактор", начав свою карьеру.Поп-звезда приземлилась в Израиле в среду и, как ожидается, проведет выходные в туре по стране, включая концерты в Иерусалиме и на Мертвом море, прежде чем покинуть Израиль в субботу.