



Концерт Марины Максимилиан на берегу моря в Кейсарии

Среди израильских музыкантов в профессиональной среде есть общее мнение, что сольный концерт в Кейсарийском амфитеатре – та высота, которую взять может не каждый, а если возьмет, то дальше только звезды. В июне эту вершину покорит Марина Максимилиан, звезда израильской сцены, теле- и киноэкрана, любимица зрителей всей страны и за ее пределами.



Марина – одна из самых известных и значимых на израильской сцене певиц, уникальная не только своим талантом, но и тем, что единственная из репатриантов с постсоветского пространства, добившаяся таких высот. При всей своей популярности, Марина не забывает корни, и продолжает нести своим творчеством связь с русской культурой, русским языком. В этом году Максимилиан получила приз за вклад в русскую культуру в Израиле.



Марина попала на профессиональную сцену в 14 лет, начав фантастическую карьеру певицы и актрисы. Настоящая слава пришла к ней в 19-летнем возрасте, после участия в всеизраильском телевизионном шоу «Кохав нолад», где она заняла второе место. Столько ипостасей и перевоплощений, сколько уже есть у Максимилиан, большинству артистов не удается перепробовать за всю жизнь. Певица, музыкант, телеведущая, фотомодель. Два мега успешных альбома, первый из которых, записанный в 2013 году на английском языке «Step Into Мy World» в течение года стал «золотым», и второй, благодаря которому в 2014 году Марина получила в Израиле звание «Певица года». Съемки в 2019 в одной из главных ролей в культовом сериале «Фауда» сделали Марину звездой мирового масштаба. Казалось бы, что еще выше? Выше для этой невероятной артистки всегда самосовершенствование и личный рост. Так, она поет на 10 языках, а свои песни пишет и исполняет на трёх: иврите, английском и русском. И это наверняка не предел, поскольку гастроли Максимилиан по всему миру проходят с неизменными аншлагами, а география все время расширяется: Европа, Америка, Китай и далее по всему глобусу.



Не останавливаясь ни на минуту, Марина придумала свой собственный фестиваль и весной 2023 года провела в Тель-Авиве уже третий «Фестиваль Максимилиан», где вместе с ней на сцену вышли самые популярные и талантливые израильские музыканты. Практически каждый год певица обновляет свой репертуар и показывает новую концертную программу.



Так, 10 июня в Кейсарии зрители увидят новое шоу Марины Максимилиан, где будут хиты, старые песни в новых аранжировках и новые песни, которые еще никто не слышал. Все это в сопровождении потрясающих музыкантов и, разумеется, с участием гостей, имена которых держатся в строгом секрете.

Те, кто был на концертах этой уникальной артистки, точно не пропустят ее выступление на самой важной площадке Израиля – открытом амфитеатре в Кейсарии на берегу моря.



10.06.23, Кесарийский амфитеатр.



Билеты: Ticketmaster 9964*



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