



Картина израильской художницы выставлена ​​на продажу за $ 1,2 миллиона

В понедельник в Иерусалиме открылась выставка "Сердце Иерусалима", посвященная израильской художнице Хоби Элише, скончавшейся около полугода назад.



Выставка подготовлена усилиями семьи художницы и с экспозиции в Иерусалиме начинается международное турне ее произведений искусства.



"Она познакомила мир иудаики с живописью и за последние 40 лет покорила все мировые художественные площадки, включая крупнейшие галереи Нью-Йорка", — сказал ее внук Шломи Элиша. — "В православной среде не так много художников такого калибра. Она преодолела эти барьеры и достигла самых вершин".



Одна из картин Элищи сейчас выставлена ​​на продажу. Эксперты оценивают по стоимость в 1,2 миллиона долларов. Это полотно "Шпионская картина" (2003 г.), которая была одолжена посольству США в Израиле и висела в кабинете посла Дэвида Фридман. Недавно Фридман решил вернуть ее в галерею, и сейчас картина выставлена на продажу.



"Она принесла в мир еврейское искусство, которое никто не умел творить так, как она. Она делала все согласно религии и Галахе, и вы можете увидеть это в ее работах. На этой выставке мы хотим показать Землю Израиля и связь, которая была с ней у Элиши. Эта выставка является открытием выставочной кампании Sobov Olam, где мы покажем миру сердце Иерусалима"