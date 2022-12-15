



Из-за войны: травля коллегами 84-летней Лии Ахеджаковой



84-летняя Ахеджакова не обсуждает политику с коллегами. Звезда опасается, что столкнется с негативной реакцией, сообщает starhit.ru.



«Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли и много-много лет в „Квартире Коломбины“. Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен. Звонила Саше, его дочке и вдруг он перестал со мной здороваться», — вспоминает она в эфире YouTube-шоу «Бюро».



«Я говорю: „Саш, ты со мной не здороваешься?“ И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: „Не буду я с тобой здороваться!“ Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать», — продолжила Лия Меджидовна.



Ранее актриса беспокоилась о возвращении в «Современник» Сергея Гармаша, который выразил желание восстановить театр в родном Херсоне. «Я в ужасе. Сейчас мы все перезваниваемся — люди того, старого „Современника“. Мы в панике. Это погром. Этого все боятся. Когда-то Сережа был очень порядочный и неглупый человек. Я не знаю, что для него лучше — вернуться с победой в „Современник“ или ехать восстанавливать театр в Херсоне», — делилась Ахеджакова.