



Илья Резник читает стихи о распято донбасской земле и сбежавших олигархах

Стало известно о возвращении в Москву популярного поэта-песенника Ильи Резника, который последние 8 месяцев жил с женой в Крыму. Накануне в столице состоялся концерт поэта, в рамках которого он презентовал свое новое стихотворение, посвященное теме отъезда из РФ. В стихотворении Резника рассказывается о сбежавших из России олигархах.



Инвалидам, больным не хватает колясок,

Ветераны едят только в праздники мясо

И манну с небес ожидают покорно.

…Постыдись! По уюту сиротская плачет обитель

Постыдись! Медяки получает твой первый учитель…



А у тебя в Париже дети,

И прикупил ты всё на свете,

И Forbes фиксирует тебя.

…А у тебя дворцы и замки,

А у тебя крутые самки и эксклюзивные авто.

Кредиты, векселя и квоты,

Ты алчностью наполнил соты,

Те, у кого нет в банке счёта, не люди для тебя, никто.



Постыдись! На земле бомбы рвутся донбасской распятой.

Постыдись! Молодые в бою погибают ребята.

Всё для фронта! И к фронту спешат волонтёры.

А друзья твои - чистых кровей форс-мажоры

Переждать поспешают во дни роковые

На уютных фазендах вдали от России.