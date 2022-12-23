Илья Резник читает стихи о распято донбасской земле и сбежавших олигархах
Стало известно о возвращении в Москву популярного поэта-песенника Ильи Резника, который последние 8 месяцев жил с женой в Крыму. Накануне в столице состоялся концерт поэта, в рамках которого он презентовал свое новое стихотворение, посвященное теме отъезда из РФ. В стихотворении Резника рассказывается о сбежавших из России олигархах.
Инвалидам, больным не хватает колясок,
Ветераны едят только в праздники мясо
И манну с небес ожидают покорно.
…Постыдись! По уюту сиротская плачет обитель
Постыдись! Медяки получает твой первый учитель…
А у тебя в Париже дети,
И прикупил ты всё на свете,
И Forbes фиксирует тебя.
…А у тебя дворцы и замки,
А у тебя крутые самки и эксклюзивные авто.
Кредиты, векселя и квоты,
Ты алчностью наполнил соты,
Те, у кого нет в банке счёта, не люди для тебя, никто.
Постыдись! На земле бомбы рвутся донбасской распятой.
Постыдись! Молодые в бою погибают ребята.
Всё для фронта! И к фронту спешат волонтёры.
А друзья твои - чистых кровей форс-мажоры
Переждать поспешают во дни роковые
На уютных фазендах вдали от России.