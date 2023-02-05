Финальные прогнозы премии Grammy на 2023 год – Bad Bunny, Бейонсе и Адель
В этом году Grammy похожа на Oscar в одном отношении – это настоящее состязание в большинстве, если не во всех главных областях.
Окончательные прогнозы премии Grammy в категории “Альбом года” выглядят так:
- "Вояж" – ABBA
- "30" – Адель
- "Un Verano Sin Ti" – Bad Bunny
- "Возрождение" – Бейонсе ***
- "Доброе утро, великолепное (Deluxe)" – Мэри Дж. Блайдж
- "В эти безмолвные дни" – Брэнди Карлайл
- "Музыка сфер" – Coldplay
- "Мистер. Мораль и большие степперы" – Кендрик Ламар
- "Особенный" – Лиззо
- "Дом Гарри" – Гарри Стайлс
По мнению музыкальных критиков, больше всего шансов победить у Бейонсе с хитом "Возрождение". Следом за ней идет Брэнди Карлайл и ее сингл "В эти безмолвные дни”.