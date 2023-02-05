



Финальные прогнозы премии Grammy на 2023 год – Bad Bunny, Бейонсе и Адель





В этом году Grammy похожа на Oscar в одном отношении – это настоящее состязание в большинстве, если не во всех главных областях.

Окончательные прогнозы премии Grammy в категории “Альбом года” выглядят так:

"Вояж" – ABBA

"30" – Адель

"Un Verano Sin Ti" – Bad Bunny

"Возрождение" – Бейонсе ***

"Доброе утро, великолепное (Deluxe)" – Мэри Дж. Блайдж

"В эти безмолвные дни" – Брэнди Карлайл

"Музыка сфер" – Coldplay

"Мистер. Мораль и большие степперы" – Кендрик Ламар

"Особенный" – Лиззо

"Дом Гарри" – Гарри Стайлс

По мнению музыкальных критиков, больше всего шансов победить у Бейонсе с хитом "Возрождение". Следом за ней идет Брэнди Карлайл и ее сингл "В эти безмолвные дни”.