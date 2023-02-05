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Финальные прогнозы премии Grammy на 2023 год – Bad Bunny, Бейонсе и Адель
05.02.2023 22:46 Наталья Богинская

Финальные прогнозы премии Grammy на 2023 год – Bad Bunny, Бейонсе и Адель



В этом году Grammy похожа на Oscar в одном отношении – это настоящее состязание в большинстве, если не во всех главных областях.
Окончательные прогнозы премии Grammy в категории “Альбом года” выглядят так:

  • "Вояж" – ABBA
  • "30" – Адель
  • "Un Verano Sin Ti" – Bad Bunny
  • "Возрождение" – Бейонсе ***
  • "Доброе утро, великолепное (Deluxe)" – Мэри Дж. Блайдж
  • "В эти безмолвные дни" – Брэнди Карлайл
  • "Музыка сфер" – Coldplay
  • "Мистер. Мораль и большие степперы" – Кендрик Ламар
  • "Особенный" – Лиззо
  • "Дом Гарри" – Гарри Стайлс

По мнению музыкальных критиков, больше всего шансов победить у Бейонсе с хитом "Возрождение". Следом за ней идет Брэнди Карлайл и ее сингл "В эти безмолвные дни”.

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