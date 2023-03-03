



Евровидение-2023: организаторы назвали стоимость билетов

До проведения главного музыкального конкурса Европы – "Евровидение" – все меньше времени. По всем известным причинам, принимать в 2023 году конкурс будет не победитель Украина, а Великобритания. Гранд-финал пройдет в городе Ливерпуль 13 мая. Представлять Украину на конкурсе этого года будет группа TVORCHI.



Организаторы "Евровидения-2023" уже объявили дату старта продажи билетов на международный песенный конкурс. Они будут доступны на сайте www.ticketmaster.co.uk во вторник, 7 марта, в 14:00, сообщает "Суспільне".



Отмечается, что поклонники шоу смогут посетить все девять шоу, впрочем, можно приобрести билеты только на одно шоу за раз. Билеты на гранд-финал "Евровидения-2023" будут стоить от £80 до £380 (ориентировочно от 3547 до 16850 грн), на полуфиналы – от £30 до £290 (ориентировочно от 1330 до 12859 грн).



Приобрести билет можно на следующие девять шоу "Евровидение-2023":



Первый полуфинал



Вечерняя репетиция – 8 мая;

Дневная генеральная репетиция – 9 мая;

Первый полуфинал Евровидения – 9 мая.



Второй полуфинал



Вечерняя репетиция – 10 мая;

Дневная репетиция – 11 мая;

Второй полуфинал Евровидения – 11 мая.



Гранд-финал



Вечерняя генеральная репетиция – 12 мая;

Дневной предпоказ финала – 13 мая;

Гранд-финал Евровидения – 13 мая.



Кроме того, зрители будут иметь возможность посетить череду бесплатных событий в городе проведения конкурса.



Ранее правительство Великобритании заявило, что тысячи билетов будут предложены переселенцам из Украины, чтобы они могли принять участие в шоу, которое чествует их родину, их культуру и их музыку.



Напомним, одной из четырех ведущих гранд-финала "Евровидения-2023" станет Юлия Санина.