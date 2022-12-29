



Guns N' Roses готовятся будущим летом снова покорить Израиль

Американская хард-рок-группа Guns N' Roses этим летом вернется в Израиль для выступления в парке Яркон в Тель-Авиве, с организаторами ведутся предварительные переговоры.



Во главе с фронтменом Акселем Роузом на микрофоне и Слэшем на гитаре группа трижды выступала в Израиле за последние годы. Их последнее выступление состоялось в июле 2017 года, собрав 65 000 фанатов, которые, невзирая на палящую жару, более трех часов трясли головой под хиты “Welcome to the Jungle” и “Paradise City” и новые песни.



На их шоу группы в 2012 году в парке Яркон прозвучало сольное исполнение государственного гимна Израиля “Хатиква”.



Guns N' Roses считается одной из самых успешных рок-групп в истории современной музыки, сформировавшейся в 1985 году.