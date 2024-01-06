Элвис Пресли "выступит" на сцене: как такое возможно
В Лондоне состоится грандиозное шоу Elvis Evolution, в котором примет участие, хоть и не в буквальном смысле этого слова, покойная легенда Элвис Пресли.
По данным Reuters, голограмма короля рок-н-ролла, благодаря ИИ и дополненной реальности, будет на сцене.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Элвиса воспроизведут в натуральную величину. Его изображение будет спроецировано на основе его фото и домашних видео. После Лондона шоу отправится в Лас-Вегас, Токио и Берлин.
"Это будет радостный праздник жизни Элвиса: человека, музыки и его культурного наследия", - отметил основатель британской компании-учредителя Layered Reality Эндрю МакГиннесс.
'Elvis Evolution,' a virtual reality show, will offer Elvis Presley fans an immersive journey through the singer's life and music https://t.co/m6NFHJLSYX pic.twitter.com/tPsWoLF7QI— Reuters (@Reuters) January 4, 2024