Элвис Пресли "выступит" на сцене: как такое возможно

В Лондоне состоится грандиозное шоу Elvis Evolution, в котором примет участие, хоть и не в буквальном смысле этого слова, покойная легенда Элвис Пресли.



По данным Reuters, голограмма короля рок-н-ролла, благодаря ИИ и дополненной реальности, будет на сцене.



Элвиса воспроизведут в натуральную величину. Его изображение будет спроецировано на основе его фото и домашних видео. После Лондона шоу отправится в Лас-Вегас, Токио и Берлин.



"Это будет радостный праздник жизни Элвиса: человека, музыки и его культурного наследия", - отметил основатель британской компании-учредителя Layered Reality Эндрю МакГиннесс.

