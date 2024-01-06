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Элвис Пресли "выступит" на сцене: как такое возможно
06.01.2024 01:26 Алина Груднева

Элвис Пресли "выступит" на сцене: как такое возможно

В Лондоне состоится грандиозное шоу Elvis Evolution, в котором примет участие, хоть и не в буквальном смысле этого слова, покойная легенда Элвис Пресли.

По данным Reuters, голограмма короля рок-н-ролла, благодаря ИИ и дополненной реальности, будет на сцене.

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Элвиса воспроизведут в натуральную величину. Его изображение будет спроецировано на основе его фото и домашних видео. После Лондона шоу отправится в Лас-Вегас, Токио и Берлин.

"Это будет радостный праздник жизни Элвиса: человека, музыки и его культурного наследия", - отметил основатель британской компании-учредителя Layered Reality Эндрю МакГиннесс.

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