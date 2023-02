BAFTA-2023 объявила победителей престижной кинопремии

В воскресенье Британская академия телевидения и киноискусства провела церемонию награждения кинопремии BAFTA, которая традиционно прошла в Лондоне. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.



Ведущими церемонии стали актер, ведущий и писатель Ричард Э. Грант и Элисон Гаммонд. Наибольшее количество номинаций на BAFTA-2023 получил фильм режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен". В новой киноадаптации романа Ремарка показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны. Картина стала стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA, завоев 7 номинаций из 14.



Основные номинации распределились так:

Edward Berger takes home the BAFTA for Director at the #EEBAFTAs pic.twitter.com/2sS9oRnnKr