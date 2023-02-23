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BAFTA-2023 объявила победителей престижной кинопремии
23.02.2023 02:35 Наталья Богинская

BAFTA-2023 объявила победителей престижной кинопремии

В воскресенье Британская академия телевидения и киноискусства провела церемонию награждения кинопремии BAFTA, которая традиционно прошла в Лондоне. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.

Ведущими церемонии стали актер, ведущий и писатель Ричард Э. Грант и Элисон Гаммонд. Наибольшее количество номинаций на BAFTA-2023 получил фильм режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен". В новой киноадаптации романа Ремарка показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны. Картина стала стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA, завоев 7 номинаций из 14. 

Основные номинации распределились так:

  • Самый лучший фильм – "На Западном фронте без перемен".
  • Лучший режиссер – Эдвард Бергер – "На Западном фронте без перемен".
  • Лучшая актриса – Кейт Бланшетт – "Тар".
  • Лучший актер – Остин Батлер – "Элвис".
  • Лучшая актриса второго плана – Керри Кондон – "Банши Инишинина".
  • Лучший актер второго плана – Барри Кеоган – "Банши Инишерина".
  • Лучший британский фильм – “Банши Инишинина”.
  • Лучший неанглоязычный фильм" – "На Западном фронте без изменений" (Германия).

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