



BAFTA-2023 объявила победителей престижной кинопремии

В воскресенье Британская академия телевидения и киноискусства провела церемонию награждения кинопремии BAFTA, которая традиционно прошла в Лондоне. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.



Ведущими церемонии стали актер, ведущий и писатель Ричард Э. Грант и Элисон Гаммонд. Наибольшее количество номинаций на BAFTA-2023 получил фильм режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен". В новой киноадаптации романа Ремарка показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны. Картина стала стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA, завоев 7 номинаций из 14.



Основные номинации распределились так:

Самый лучший фильм – "На Западном фронте без перемен".

Лучший режиссер – Эдвард Бергер – "На Западном фронте без перемен".

Лучшая актриса – Кейт Бланшетт – "Тар".

Лучший актер – Остин Батлер – "Элвис".

Лучшая актриса второго плана – Керри Кондон – "Банши Инишинина".

Лучший актер второго плана – Барри Кеоган – "Банши Инишерина".

Лучший британский фильм – “Банши Инишинина”.

Лучший неанглоязычный фильм" – "На Западном фронте без изменений" (Германия).